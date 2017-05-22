Во вторник, 23 мая, на нескольких улицах Тулы отключат воду

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Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в связи с проведением планового ремонта с 9.30 и до окончания работ от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:

ул. Седова, 16-А, 14-А, 12-А, 12-В,

ул. Макаренко, 9-Г.

В связи с проведением планового ремонта с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будут также отключены дома: