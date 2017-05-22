Фото: orinfo.ru
Во вторник, 23 мая, на нескольких улицах Тулы отключат воду
Специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы по ряду адресов.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в связи с проведением планового ремонта с 9.30 и до окончания работ от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:
- ул. Седова, 16-А, 14-А, 12-А, 12-В,
- ул. Макаренко, 9-Г.
В связи с проведением планового ремонта с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будут также отключены дома:
- ул. Рязанская, 18, 22,
- ул. Вознесенского, 9,
- ул. Волоховского, 8, 8 к 2, 10, 10-А, 12, 12-А,
- пр. Ленина, 139-А, 147 к 1, 2, 3, 4, 5, 151, 149-А, 149, 145, 145-А, 143, 143-А, 143-Б, 143-В, 139, 141, 137, 137-А, 137-Б, 137-В, 133-А, 133-Б, 133-В, 135, 131, 131-А,
- ч/с Волоховская,
- 3-я Овражная,
- 4-я Овражная, 1, 2,
- Волоховский пр-д.
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