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В Тульской области завершился месячник благоустройства

В Тульской области завершился месячник благоустройства

На областной субботник в регионе вышли 52 000 человек.

13 мая в регионе состоялся финальный этап месячника по благоустройству. Третий в этом году общеобластной субботник прошел на территории всех муниципальных образований.

На территории областного центра он проводился в рамках подготовки к XXV юбилейному фестивалю поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», который пройдет в регионе с 15 по 19 мая.

Жители области благоустраивали дворы и придомовые участки. Коммунальные службы наводили порядок на центральных улицах, в местах отдыха людей. Работники государственных и муниципальных учреждений участвовали в уборке парков и скверов. Присоединились к субботнику крупные промышленные предприятия и организации.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с инициативой на постоянной основе закрепить за промышленными предприятиями территории для уборки и благоустройства. Инициатива нашла отклики у организаций различных сфер деятельности.

Активное участие в благоустройстве приняли трудовые коллективы ПАО «Тулачермет», АО «Тулаточмаш», АО «Газпром газораспределение Тула», ОАО «Щекиноазот» и другие. В работах было задействовано свыше 1600 работников предприятий. В целом на областной субботник вышли порядка 52 тысяч жителей региона.

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