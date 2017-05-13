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В Комсомольском парке Тулы посадили туи

В Комсомольском парке Тулы посадили туи

В посадке деревьев приняли участие дети-инвалиды, их родители и педагоги областного центра «Помощь».

Мероприятие организовано в рамках проекта «Чистый исток 2.0. Родники» в преддверии Всероссийского дня посадки леса. 

Дети-инвалиды, их родители и педагоги, представляющие общественные организации и областной центр «Помощь», высадили в Комсомольском парке культуры и отдыха 30 саженцев туй.

Глава администрации Евгений Авилов обратился к детям перед началом акции:

- У вас сегодня уникальная возможность посадить свое дерево и не просто посадить, а следить и ухаживать за ним в дальнейшем. В прошлом году в Туле было посажено 8 тысяч деревьев, уже этой весной посадили 6 тысяч саженцев, впереди осень, нужно удвоить результат прошлого года, чтобы город был зеленый и красивый.

Акция продолжилась веселым праздником под открытым небом с сюрпризами, забавными играми, интересными конкурсами и подарками для ребят.

сегодня, в 21:00 +3
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Комсомольский паркТула

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