В Комсомольском парке Тулы посадили туи

Мероприятие организовано в рамках проекта «Чистый исток 2.0. Родники» в преддверии Всероссийского дня посадки леса.

Дети-инвалиды, их родители и педагоги, представляющие общественные организации и областной центр «Помощь», высадили в Комсомольском парке культуры и отдыха 30 саженцев туй.

Глава администрации Евгений Авилов обратился к детям перед началом акции:

- У вас сегодня уникальная возможность посадить свое дерево и не просто посадить, а следить и ухаживать за ним в дальнейшем. В прошлом году в Туле было посажено 8 тысяч деревьев, уже этой весной посадили 6 тысяч саженцев, впереди осень, нужно удвоить результат прошлого года, чтобы город был зеленый и красивый.

Акция продолжилась веселым праздником под открытым небом с сюрпризами, забавными играми, интересными конкурсами и подарками для ребят.