ДТП с полицейской машиной в Ясногорске: 7 человек пострадали, один погиб

13 мая в дежурную часть УМВД России по Тульской области сообщили о ДТП в Ясногорске с участием «двенашки» и служебного автомобиля УАЗ, в котором находились сотрудники ОМВД России по Ясногорскому району.

По предварительной информации, в 23.05 около дома 12 по улице Советской водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и врезался в полицейскую машину.

В аварии пострадали шесть человек из УАЗа и пассажир ВАЗа. Водитель «двенадцатой» скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

В УАЗике пострадали четверо полицейских и две 17-летние пассажирки, также травмы получил 22-летний пассажир ВАЗа. Всех доставили в лечебные учреждения Ясногорска и Тулы.

Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, в момент ДТП сотрудники полиции возвращались в дежурную часть с мероприятия, направленного на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, и находились в форменной одежде.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.