Алексей Дюмин пройдет в «Бессмертном полку» с фотографией своего деда
Губернатор Тульской области примет участие в шествии «Бессмертного полка».
Алексей Дюмин пройдет в колонне с портретом своего деда, старшего лейтенанта Ивана Ефимовича Богатырева.
С августа 1941 года Иван Богатырев командовал ротой мотострелкового полка. В октябре 1941 года в оборонительном бою под городом Смоленском был тяжело ранен множеством осколков и легко контужен.
Супруга губернатора Ольга Дюмина также пройдет в колонне с фотографией своего деда, старшего сержанта Василия Терентьевича Деняченко.
Василий Деняченко проходил службу в стрелковой дивизии с 21 июня 1941 года по август 1943 года. В ожесточенном бою с немецкими захватчиками при форсировании реки Волхов 31 декабря 1941 года был тяжело ранен.
После лечения в госпитале принимал участие в боях Сталинградского фронта. В бою за Сталинград в октябре 1942 года тяжело ранен. Н
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