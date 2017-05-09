Алексей Дюмин пройдет в «Бессмертном полку» с фотографией своего деда

Фото из архива.

Алексей Дюмин пройдет в колонне с портретом своего деда, старшего лейтенанта Ивана Ефимовича Богатырева.

С августа 1941 года Иван Богатырев командовал ротой мотострелкового полка. В октябре 1941 года в оборонительном бою под городом Смоленском был тяжело ранен множеством осколков и легко контужен.

Иван Богатырев награжден медалью «За Победу над Германией», орденом «Красная Звезда», орденом Отечественной войны 2-й степени.

Супруга губернатора Ольга Дюмина также пройдет в колонне с фотографией своего деда, старшего сержанта Василия Терентьевича Деняченко.

Василий Деняченко проходил службу в стрелковой дивизии с 21 июня 1941 года по август 1943 года. В ожесточенном бою с немецкими захватчиками при форсировании реки Волхов 31 декабря 1941 года был тяжело ранен.

После лечения в госпитале принимал участие в боях Сталинградского фронта. В бою за Сталинград в октябре 1942 года тяжело ранен. Н агражден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Полную афишу праздничных мероприятий смотрите здесь и здесь.

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