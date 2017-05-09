Военный парад в Туле: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.
В Туле проходит военный парад, посвященный Дню Победы. На трибунах для гостей – ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане, представители общественности.
В параде принимают участие 1076 человек и 45 единиц боевой техники, в том числе выпускаемой предприятиями тульского оборонно-промышленного комплекса.
Командует парадом заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии гвардии полковник Сергей Серпухов. Принимал парад – начальник Тульского территориального гарнизона – командир дивизии гвардии генерал-майор Павел Кирси.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к тулякам:
– Проходят годы, но память о Великой Отечественной живёт в наших сердцах. Отзывается скорбью по тем, кого у нас отняла война, и гордостью, беспримерной силой духа, мужеством, единством народа-победителя, который изгнал врага со своей земли, освободил от нацизма Европу. Для всего мира стал символом стойкости, самоотверженности и патриотизма.
Вы отбросили врага от Москвы, дошли до Берлина и разгромили выученного и оснащённого агрессора. Вы возродили уничтоженные войной города и сëла, заводы, предприятия и школы. Для нас – тех, кто идёт по вашим стопам – огромная честь и радость быть рядом с вами, учиться у вас, брать с вас пример. Вашему примеру следуют те, кто стоит на страже нашего Отечества, кто сегодня находится в этом строю.
Нам завещано хранить Вечный огонь, преданность Отечеству и то единство, с которым сражались и побеждали наши деды и прадеды. В этом наша сила. Наше умение – вместе преодолевать любые испытания и вызовы нового и далеко не простого времени, - сказал глава региона.
Впервые за последние годы военный парад открыли барабанщики возрожденного Тульского суворовского военного училища.
За ними прошла рота почетного караула и знаменосцы, которые пронесли Государственный флаг РФ, копию официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамя Победы.
Торжественным маршем по площади прошли воины-десантники прославленной 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, которой командует гвардии генерал-майор Павел Кирси. Сводный парадный расчет военнослужащих дивизии возглавила гвардии старший лейтенант Клавдия Сочнева.
Основу парадного расчета дивизии составляет личный состав 51-го гвардейского Краснознаменного ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка, дислоцирующегося на Тульской земле. Парадные расчеты возглавил командир полка гвардии полковник Андрей Сухомлинов.
Торжественным маршем прошли военнослужащие Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского Спасательного центра МЧС России, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, воспитанники Первомайской кадетской школы, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движение «ЮНАРМИЯ», учащиеся центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания города Тулы.
Присутствующие почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне.
Впервые в праздничных мероприятиях в Туле принял участие кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля под командованием полковника Игоря Драгунова.
На площадь города-героя вышла механизированная колонна: боевая машина десантная БМД-2. В составе колонны — машины радиационной, химической и биологической разведки, проекта разработанного и выпускаемого «Заводом Тула».
По площади проехали:
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переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла»,
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120 мм артиллерийское орудие «НОНА», машина артиллерийской разведки и управления огнём артиллерии «Реостат»,
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автоматическая система управления войск противовоздушной обороны «Фундамент»,
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радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов «Аистенок» на ходовой базе «Тигр», НПО «Стрела»,
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колонна установок «Град». 122 мм Реактивная система залпового огня БМ-21 «ГРАД». 85 мм дивизионная пушка Д-44,
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боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» на базе БТР-80, НПО «Стрела»,
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многоцелевой бронированный автомобиль «РЫСЬ»,
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пусковая установка реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ», НПО «СПЛАВ»,
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зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь — С1», АО «КБП».
Военный парад продолжился театрализованным представлением. Сводный оркестр Тульского гарнизона под руководством военного дирижера, гвардии старшего лейтенанта Ивана Андреева исполнил дефиле и попурри на темы песен военных лет.
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