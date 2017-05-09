Военный парад в Туле: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

В параде принимают участие 1076 человек и 45 единиц боевой техники.

В Туле проходит военный парад, посвященный Дню Победы. На трибунах для гостей – ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане, представители общественности.

В параде принимают участие 1076 человек и 45 единиц боевой техники, в том числе выпускаемой предприятиями тульского оборонно-промышленного комплекса.

Командует парадом заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии гвардии полковник Сергей Серпухов. Принимал парад – начальник Тульского территориального гарнизона – командир дивизии гвардии генерал-майор Павел Кирси.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к тулякам:

– Проходят годы, но память о Великой Отечественной живёт в наших сердцах. Отзывается скорбью по тем, кого у нас отняла война, и гордостью, беспримерной силой духа, мужеством, единством народа-победителя, который изгнал врага со своей земли, освободил от нацизма Европу. Для всего мира стал символом стойкости, самоотверженности и патриотизма.

Вы отбросили врага от Москвы, дошли до Берлина и разгромили выученного и оснащённого агрессора. Вы возродили уничтоженные войной города и сëла, заводы, предприятия и школы. Для нас – тех, кто идёт по вашим стопам – огромная честь и радость быть рядом с вами, учиться у вас, брать с вас пример. Вашему примеру следуют те, кто стоит на страже нашего Отечества, кто сегодня находится в этом строю.

Нам завещано хранить Вечный огонь, преданность Отечеству и то единство, с которым сражались и побеждали наши деды и прадеды. В этом наша сила. Наше умение – вместе преодолевать любые испытания и вызовы нового и далеко не простого времени, - сказал глава региона.

Впервые за последние годы военный парад открыли барабанщики возрожденного Тульского суворовского военного училища.

За ними прошла рота почетного караула и знаменосцы, которые пронесли Государственный флаг РФ, копию официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамя Победы.

Торжественным маршем по площади прошли воины-десантники прославленной 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, которой командует гвардии генерал-майор Павел Кирси. Сводный парадный расчет военнослужащих дивизии возглавила гвардии старший лейтенант Клавдия Сочнева.

Основу парадного расчета дивизии составляет личный состав 51-го гвардейского Краснознаменного ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка, дислоцирующегося на Тульской земле. Парадные расчеты возглавил командир полка гвардии полковник Андрей Сухомлинов.

Торжественным маршем прошли военнослужащие Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского Спасательного центра МЧС России, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, воспитанники Первомайской кадетской школы, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движение «ЮНАРМИЯ», учащиеся центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания города Тулы.

Присутствующие почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне.

Впервые в праздничных мероприятиях в Туле принял участие кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля под командованием полковника Игоря Драгунова.

На площадь города-героя вышла механизированная колонна: боевая машина десантная БМД-2. В составе колонны — машины радиационной, химической и биологической разведки, проекта разработанного и выпускаемого «Заводом Тула».

По площади проехали:

переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла»,

120 мм артиллерийское орудие «НОНА», машина артиллерийской разведки и управления огнём артиллерии «Реостат»,

автоматическая система управления войск противовоздушной обороны «Фундамент»,

радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов «Аистенок» на ходовой базе «Тигр», НПО «Стрела»,

колонна установок «Град». 122 мм Реактивная система залпового огня БМ-21 «ГРАД». 85 мм дивизионная пушка Д-44,

боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» на базе БТР-80, НПО «Стрела»,

многоцелевой бронированный автомобиль «РЫСЬ»,

пусковая установка реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ», НПО «СПЛАВ»,

зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь — С1», АО «КБП».

Военный парад продолжился театрализованным представлением. Сводный оркестр Тульского гарнизона под руководством военного дирижера, гвардии старшего лейтенанта Ивана Андреева исполнил дефиле и попурри на темы песен военных лет.