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«Поезда памяти» прошли по местам боевой славы Тульской области
Фото пресс-службы правительства ТО.

«Поезда памяти» прошли по местам боевой славы Тульской области

«Поезда памяти» - ежегодная акция, в рамках которой ветераны посещают места сражений Великой Отечественной Войны.

С железнодорожных станций Белева, Черни и Новомосковска по местам боевой славы отправились три «Поезда Памяти».

Пассажиры специальных поездов по традиции - ветераны, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, школьники и железнодорожники. На станциях и остановочных пунктах «Шепелёво», «Упа», «Скуратово», «Плавск», «Лазарево», «Ясная Поляна», «Узловая», «Криволучье» - там, где проходили сражения в годы ВОВ, - участники акции посетили воинские захоронения, мемориалы и возложили к ним цветы.

Конечной остановкой стала станция Московского вокзала в Туле. Здесь, у мемориального комплекса героическим защитникам города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг.

Мероприятие завершилось праздничный концертом.

Отметим, что в рамках акции и мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Великой победы, на станции Белёв открыли музей железнодорожного узла. Новая экспозиция дополнила мемориальный комплекс «Воинский эшелон».

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