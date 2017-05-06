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В Туле пройдет фестиваль «ЛитераТула»

В Туле пройдет фестиваль «ЛитераТула»

Задача фестиваля — познакомить туляков с современной детской литературой на русском языке.

«ЛитераТула» — тульский фестиваль детской книги, который пройдет с 12 по 14 мая в Тульском Кремле.

В нашем городе он состоится второй раз: в 2016 году он собрал большое количество участников. В рамках фестиваля ежедневно будет работать книжная ярмарка, детская программа с участием авторов, художников, издателей.

Планируются мастер-классы, дискуссии, презентации книг, творческие эксперименты и непосредственное знакомство с современной российской детской литературой и теми, кто её создаёт.

Также гости фестиваля смогут познакомиться с выставкой современной книжной иллюстрации. Для родителей, педагогов, библиотечных работников пройдут встречи со специалистами по детскому чтению, психологами, книжными блоггерами и популяризаторами детского чтения.

Отдельная площадка будет у издательств и авторов комиксов.

 

В день открытия состоится презентация новой детской книги о Туле «Тула. Стальная душа. Пряничное сердце», средства на издание которой собирали через платформу краудфандинга Planeta.ru. В презентации примут участие представители издательства «Настя и Никита», автор и иллюстратор книги.


Фото с фестиваля-2016.

14 мая пройдёт финал Европейской части России чемпионата по чтению вслух «Страница 17». Участвуют победители региональных туров из Тулы, Архангельска, Иваново, Ярославля, Таганрога, Краснодара, Нижнего Новгорода, Электростали, Новокуйбышевска.

Организаторы фестиваля — Министерство культуры Тульской области, детский книжный магазин «Корней Иванович, магазин комиксов BWComics, Тульская Областная Универсальная Научная библиотека.

сегодня, в 11:20 +1
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