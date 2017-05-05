Сотрудники тульского УГИБДД встретились с детским омбудсменом Наталией Зыковой

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы взаимодействия в профилактике детского травматизма, защиты прав и интересов, сохранения жизни и здоровья детей.

Особый акцент сделан на контроле соблюдения правил перевозки детей и продажи детских удерживающих устройств. Как отмечают сотрудники отделения пропаганды БДД регионального УГИБДД, за прошедшие четыре месяца года дети чаще всего получают травмы в ДТП, находясь на пассажирском сидении автомобиля. К сожалению, многие родители пренебрегают мерами безопасности и перевозят детей без удерживающих устройств.

В ходе встречи стороны договорились о совместном проведении акции «Безопасность детей в Ваших руках» с привлечением активистов общественных движений, а также об участии ГИБДД в проекте «Безопасное детство».

Инспекторы проведут рейды по выявлению в тульских магазинах детских устройств, не соответствующим требованиям безопасности. Кроме того, инспекторы вместе с общественными активистами проведут мониторинг улично-дорожной сети рядом с детскими садами и школами.