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Тульских ветеранов в День Победы будут перевозить бесплатно
Фото: из архива MySlo

Тульских ветеранов в День Победы будут перевозить бесплатно

В акции примут участие не только муниципальные, но и частные перевозчики, а также службы такси.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области проведена работа с юридическими лицами и предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки по городским маршрутам. Основной темой диалога стала организация бесплатного проезда ветеранов и их родственников в День Победы.

По городу бесплатные перевозки будут осуществлять все автобусы, троллейбусы и трамваи, находящиеся на балансе «Тулгорэлектротранса». Во всех муниципальных образованиях региона бесплатно возить ветеранов будут все без исключения перевозчики. Кроме того, к инициативе присоединятся все городские службы такси, а также компании, обслуживающие межрегиональные маршруты.

  

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:41 +2
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