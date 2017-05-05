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При белёвском монастыре будет открыт паломнический центр
Фото: lterroute.ru

При белёвском монастыре будет открыт паломнический центр

Там будут проходить просветительские и культурные мероприятия. Также планируется открытие воскресной школы.

Спасо-Преображенскй монастырь, расположенный в Белёвском районе, посещали царь Иван Грозный и император Александр Второй. Сейчас здесь строится паломнический центр – православные туристы со всех концов России смогут не только поклониться местным святыням, но и отдохнуть, а также принять участие в массовых просветительских и культурных мероприятиях.

Также одновременно с открытием центра будет возобновлена работа Русской школы – раньше в этом образовательном учреждении обучались дети священников и местных жителей. В обновлённой школе смогут заниматься все желающие. Строительство уже подходит к концу – в помещениях идёт финишная отделка.

Спасо-Преображенский монастырь – памятник федерального значения, древнейший православный архитектурный ансамбль – первые помещения были возведены ещё в 15 веке. Планируется, что строительство паломнического центра на территории монастыря завершится уже в этом году.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:23 0
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Место
Тульская областьБелёвский район

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