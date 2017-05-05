Начальник тульской Госавтоинспекции поздравил ветерана с Днем Победы

Фото УГИБДД по Тульской области.

Начальник тульской Госавтоинспекции Михаил Есаков совместно с председателем ветеранской организации ГИБДД Сергеем Спиридоновым поздравил ветерана Великой Отечественной войны старшину милиции в отставке Ивана Максимовича Федосеева.

Ивану Максимовичу 84 года. По праву можно сказать, что его воспитала война. Он был совсем еще ребенком, но с первых дней войны, как и у всех детей того времени, у него было огромное желание хоть чем-нибудь помочь фронту. В тылу он со своими сверстниками (детьми 8-13 лет) изо всех сил помогал взрослым во всех делах: ребята трудились на заводах, фабриках, работали в сельском хозяйстве, вспахивали поля, выращивали овощи для госпиталей.

Повзрослев, он более 27 лет посвятил свою жизнь работе в милиции, почти 20 лет проработал в ГАИ. Неоднократно Иван Максимович награждался руководителями различного уровня, в том числе губернатором Тульской области.

Руководитель ГИБДД от всего личного состава выразил ветерану благодарность за Победу, поздравил с наступающим праздником, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни и вручил медаль Российского совета ветеранов ОВД и ВВ «За активную работу по патриотическому воспитанию».

Сотрудники ГИБДД поздравляют жителей и гостей города с 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Руководство и личный состав тульской Госавтоинспекции желает всем мирного неба над головой, крепкого здоровья и безопасных дорог!

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