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Тульские автобусы изменят схему движения из-за ремонта перекрёстка

Тульские автобусы изменят схему движения из-за ремонта перекрёстка

Ремонтные работы пройдут на пересечении улиц Каракозова и Марата. Там меняют трамвайные пути.

С 5 по 20 мая из-за замены рельсов на пересечении улиц Каракозова и Марата будет ограничено движение транспорта по ул. Каракозова на участке от ул. Степанова до ул. Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Городские автобусы маршрутов № 12 и 23 временно будут работать по изменённой схеме.

Автобус № 12 будет следовать по следующим улицам: ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Степанова – ул. Каракозова – Веневское шоссе.

Изменённый маршрут автобуса № 23 выглядит так: пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Степанова – Веневское шоссе – ул. Карпова – Московское шоссе.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:25 +2
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