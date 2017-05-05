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Воинский мемориал в Богородицком районе облагородили после вмешательства прокуратуры
Фото: prokuror-tula.ru

Воинский мемориал в Богородицком районе облагородили после вмешательства прокуратуры

За обелиском долгое время никто не ухаживал – его территория превратилась в бытовую свалку.

Богородицкой межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выехав на место, правоохранители выяснили, что территория обелиска «Воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной Войне», открытого в селе Ломовка 9 мая 1975 года, завалена сухостоем и бытовым мусором. Главе администрации МО Товарковское было внесено представление об устранении нарушений.

Через несколько дней сотрудники прокуратуры вновь посетили село Ломовка, чтобы проверить качество исполнения требований. Местные чиновники организовали уборку территории и вывоз мусора, поваленные сухие деревья были распилены и утилизированы.

Также было проведено благоустройство территории – сам обелиск и бордюрный камень вокруг него покрасили, растущие рядом деревья побелили. Требования, указанные в представлении прокуратуры района, были полностью исполнены.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 0
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Тульская областьБогородицкий район

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