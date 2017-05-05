Туляков просят помочь в розыске пропавшего жителя Мурманской области

Игорь Ершов ушёл из дома 14 октября прошлого года. С тех пор о его судьбе никто ничего не знает.

В производстве следственного отдела по городу Мончегорск СУ СК России по Мурманской области находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения Игоря Витальевича Ершова. Об этом сообщает пресс-служба тульского регионального управления ведомства.

Проживающий в городе Оленегорск 49-летний мужчина исчез в середине октября 2016 года. Он вышел из квартиры и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 49-50 лет, рост около 170-176 см, среднего телосложения. Лицо овальной формы, подбородок прямой. Нос прямой, губы тонкие. Глаза голубые, брови прямые, редкие. Волосы седые, короткие. В день исчезновения Игорь Ершов был одет в осеннюю чёрную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.