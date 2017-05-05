новости
новости
Регистрация
Туляков просят помочь в розыске пропавшего жителя Мурманской области

Туляков просят помочь в розыске пропавшего жителя Мурманской области

Игорь Ершов ушёл из дома 14 октября прошлого года. С тех пор о его судьбе никто ничего не знает.

В производстве следственного отдела по городу Мончегорск СУ СК России по Мурманской области находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения Игоря Витальевича Ершова. Об этом сообщает пресс-служба тульского регионального управления ведомства.

Проживающий в городе Оленегорск 49-летний мужчина исчез в середине октября 2016 года. Он вышел из квартиры и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 49-50 лет, рост около 170-176 см, среднего телосложения. Лицо овальной формы, подбородок прямой. Нос прямой, губы тонкие. Глаза голубые, брови прямые, редкие. Волосы седые, короткие. В день исчезновения Игорь Ершов был одет в осеннюю чёрную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает информацией об Игоре Ершове, следователи просят позвонить по телефонам: 8-8152-403-938, 8-921-272-61-71 и 8-921-667-76-00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:54 0
Другие статьи по темам
Событие
розыскпропал без вестипропал мужчинаСУ СК России по Тульской области
Место
ТулаТульская областьМурманск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские автобусы изменят схему движения из-за ремонта перекрёстка
Тульские автобусы изменят схему движения из-за ремонта перекрёстка
На центральных улицах Тулы в День Победы ограничат движение
На центральных улицах Тулы в День Победы ограничат движение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.