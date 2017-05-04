Министерство труда и соцзащиты: «Вопрос обеспечения тульских ветеранов жильем в этом году закроем»

На это будет направлено 18,2 млн рублей.

В 2017 году полностью закроют вопрос с обеспечением ветеранов жильем. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию Победы в Великой Отечественной войне сообщил министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов.

По его словам, на обеспечение 11 ветеранов, которые значатся в числе очередников, будет направлено 18,2 млн рублей.

Филиппов вместе с тем подчеркнул, что Правительство РФ зарезервировало объем субсидии, которой хватит на обеспечение жильем 30 ветеранов.

– В случае необходимости будет заключено допсоглашение с Минстроем РФ, и деньги будут перечислены в регион.

Кроме этого, 27 апреля всем ветеранам, их родственникам, детям войны и всем, кто пережил годы Великой Отечественной войны, правительство Тульской области отправило 24 163 открытки с поздравлением с 9 Мая. Памятные подарки вместе с открыткой получат 2 666 человек.