новости
новости
Регистрация
Двое туляков украли четыре собачьих лежака

Двое туляков украли четыре собачьих лежака

Неработающие мужчины по неясным причинам обокрали зоомагазин.

Полицейские в Туле нашли подозреваемых в краже из зоомагазина - ими оказались 35-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 22-летний неработающий подельник.

4 мая они тайно похитили из торгового зала 4 коврика-лежака для животных.

В результате изучения записей камер наблюдения и проведённых мероприятий сотрудники полиции установили их причастность к противоправному деянию. Подозреваемые признались в содеянном.

В отделе полиции «Центральный» выясняют все детали происшествия. 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кражазоомагазин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за погоды
В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за погоды
Министерство труда и соцзащиты: «Вопрос обеспечения тульских ветеранов жильем в этом году закроем»
Министерство труда и соцзащиты: «Вопрос обеспечения тульских ветеранов жильем в этом году закроем»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.