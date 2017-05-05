Двое туляков украли четыре собачьих лежака

Полицейские в Туле нашли подозреваемых в краже из зоомагазина - ими оказались 35-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 22-летний неработающий подельник.

4 мая они тайно похитили из торгового зала 4 коврика-лежака для животных.

В результате изучения записей камер наблюдения и проведённых мероприятий сотрудники полиции установили их причастность к противоправному деянию. Подозреваемые признались в содеянном.

В отделе полиции «Центральный» выясняют все детали происшествия.