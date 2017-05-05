Двое туляков украли четыре собачьих лежака
Неработающие мужчины по неясным причинам обокрали зоомагазин.
Полицейские в Туле нашли подозреваемых в краже из зоомагазина - ими оказались 35-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 22-летний неработающий подельник.
4 мая они тайно похитили из торгового зала 4 коврика-лежака для животных.
В результате изучения записей камер наблюдения и проведённых мероприятий сотрудники полиции установили их причастность к противоправному деянию. Подозреваемые признались в содеянном.
В отделе полиции «Центральный» выясняют все детали происшествия.
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