В Туле ребенок попал под колеса «Рено»

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 мая в 14.20 в Туле на улице М. Горького 70-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», сбил ребенка. 12-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Школьник с различными травмами обратился в больницу, где его госпитализировали.

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны! Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку. При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.