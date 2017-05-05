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В Туле ребенок попал под колеса «Рено»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле ребенок попал под колеса «Рено»

12-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

4 мая в 14.20 в Туле на улице М. Горького 70-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», сбил ребенка. 12-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Школьник с различными травмами обратился в больницу, где его госпитализировали.

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны! Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку. При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:02 +2
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