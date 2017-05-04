Алексинские школьники сделали для ветеранов необычное видео ко Дню Победы

Кадр из видео

Учащиеся алексинской средней школы № 5 решили необычным образом поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся Днём Победы.

Они сделали в настоящую «живую» открытку – выстроились на школьном дворе в виде надписи «9 мая» и растянули вдоль букв георгиевскую ленту. Всё это ребята сняли на видео. В необычном праздничном флэшмобе приняли участие более 200 человек. Автор видео: Сергей Дубинин.