В Туле судят мужчин, пытавших женщину огнем

Горе-разбойники пытались поджечь и зарезать несчастную, а потом угнали ее машину. Но выехать из двора злоумышленникам так и не удалось.

4 мая в Пролетарском районном суде прошло судебное заседание по делу двоих туляков, которых обвиняют в разбое и угоне автомобиля. Следствие настаивает, что 44-летний Евгений и 28-летний Виктор, находясь в гостях у 47-летней Елены (имя изменено), избили ее и изощренно над ней издевались, а затем вынесли из квартиры телефон и планшет и пытались угнать ее автомобиль.

Пострадавшая Елена помнит все события того страшного вечера. Об этом она рассказала в зале суда.

– С Евгением нас пыталась познакомить соседка. Вечером 3 февраля ко мне в квартиру пришел приятно одетый мужчина, и мы три дня отмечали это событие. Он хотел познакомиться со мной и, возможно, даже остаться жить. Три дня мы провели вместе. А днем 7 февраля он ушел, сказав, что вернется, — говорит Елена.

Евгений и правда вернулся. Только был он уже не один, а со своим другом Виктором. Как вспоминает потерпевшая, Виктор вел себя скромно и был почти трезв.

Женщина пошла на кухню, чтобы накрыть на стол, но когда вернулась обратно в комнату, мужчины напали на нее.

– Я пыталась сесть на диван, но они меня толкнули, повалили на пол и стали избивать. Просили отдать им деньги, но у меня их просто не было, — вспоминает Елена. — Они говорили: «Мы будем тебя пытать».

Евгений и Виктор облили меня растительным маслом с головы до ног и стали поджигать зажигалкой.

Масло грелось, обжигало кожу, но не горело. Тогда они снова избили меня и сказали, что теперь будут убивать. Евгений взял нож с кухонного стола, схватил меня за шею и начал резать.

Нож был тупой. Поэтому Елена, к счастью, осталась жива, но на шее у нее до сих пор виднеется шрам от пореза.

– Все эти события до сих пор у меня перед глазами. Я даже не кричала, только жалобным голосом просила меня пощадить. Я прощалась с жизнью, но это не действовало на нападавших, — говорит Елена. — Что остановило их, я не знаю, но в определенный момент мужчины перестали надо мной издеваться. Они взяли мой телефон. Я слышала, что говорили, что хотят вызвать скорую, но так и не сделали этого. Просто схватили телефон и ключи от машины и выбежали на улицу. Я даже сначала пыталась бежать за ними, но поняла, что не смогу.

Позже выяснилось, что мужчины схватили ключи не просто так. Они решили доехать на принадлежащем Елене Renault Duster до дома.

Стоявшую возле подъезда машину пытались завести оба. Сначала за руль сел Евгений, но завести автомобиль у него не получилось. Затем помочь ему вызвался Виктор. Двигатель заработал, но уехать со двора мужчинам так и не удалось. Не справившись с управлением, Виктор врезался в забор возле соседнего подъезда. Поняв, что они попали в ДТП, мужчины скрылись.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Сейчас они признают свою вину частично. Говорят, что изначально у них не было злого умысла. Они пришли в квартиру, чтобы просто выпить. Но «так сложились обстоятельства».

Подозреваемые ранее судимы, один из них освободился всего три года назад. Им вменяют кражу телефона, планшета и брелка от автомобиля на общую сумму 12 000 рублей. Евгения и Виктора обвиняют по статье «разбой» и «угон группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, потерпевшая подала иск о возмещении морального и имущественного вреда на сумму 280 000 рублей.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается суд. Myslo следит за развитием событий.