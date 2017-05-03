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В Туле прошла репетиция парада Победы
Фото Алексея Пирязева.

В Туле прошла репетиция парада Победы

Готовность участников к параду оценил командир тульских десантников Павел Кирси.

Репетиция парада Победы в Туле на площади Ленина состоялась вечером 2 мая.

Военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии, сотрудники ГУ МЧС, приставы, воспитанники тульского Суворовского училища и патриотических организаций прошли строем по площади.

Готовность их к параду оценил командир тульских десантников Павел Кирси. 

Также по главной площади города прошла механизированная колонна в составе боевой техники 106-й гв ВДД: БМД-2, БТР-РД, БТР-ЗД, «Рысь», САО 2С9 «Нона» и другие. Также в парадном расчете примут участие образцы военной техники, производимой на тульских оборонных предприятиях, зрителям парада будут представлены БТР-80, «Тигр», «Панцирь», «Вепрь», «Тайфун», «Смерч» и другие образцы военной техники.

Генеральная репетиция парада намечена на 6 мая.

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В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 35
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 36
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 37
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 38
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 39
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 40
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 41
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 42
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 43
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 44
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 45
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 46
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 47
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 48
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 49
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 50
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 51
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 52
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 53
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 54
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 55
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 56
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 57
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 58
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 59
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 60
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 61
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 62
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 63
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 64
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 65
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 66
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 67
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 68
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 69
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 70
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 71
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 72
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 73
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 74
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 75
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 76
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 77
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 78
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 79
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 80
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 81
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 82
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 83
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 84
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 85
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 86
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 87
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 88
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 89
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 90
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 91
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 92
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 93
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 94
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 95
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 96
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 97
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 98
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 99
В Туле прошла репетиция парада Победы, Фото: 100
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:55 +3
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