В Туле прошла репетиция парада Победы

Фото Алексея Пирязева.

Репетиция парада Победы в Туле на площади Ленина состоялась вечером 2 мая.

Военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии, сотрудники ГУ МЧС, приставы, воспитанники тульского Суворовского училища и патриотических организаций прошли строем по площади.

Готовность их к параду оценил командир тульских десантников Павел Кирси.

Также по главной площади города прошла механизированная колонна в составе боевой техники 106-й гв ВДД: БМД-2, БТР-РД, БТР-ЗД, «Рысь», САО 2С9 «Нона» и другие. Также в парадном расчете примут участие образцы военной техники, производимой на тульских оборонных предприятиях, зрителям парада будут представлены БТР-80, «Тигр», «Панцирь», «Вепрь», «Тайфун», «Смерч» и другие образцы военной техники.

Генеральная репетиция парада намечена на 6 мая.