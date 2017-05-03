В Туле прошла репетиция парада Победы
Готовность участников к параду оценил командир тульских десантников Павел Кирси.
Репетиция парада Победы в Туле на площади Ленина состоялась вечером 2 мая.
Военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии, сотрудники ГУ МЧС, приставы, воспитанники тульского Суворовского училища и патриотических организаций прошли строем по площади.
Готовность их к параду оценил командир тульских десантников Павел Кирси.
Также по главной площади города прошла механизированная колонна в составе боевой техники 106-й гв ВДД: БМД-2, БТР-РД, БТР-ЗД, «Рысь», САО 2С9 «Нона» и другие. Также в парадном расчете примут участие образцы военной техники, производимой на тульских оборонных предприятиях, зрителям парада будут представлены БТР-80, «Тигр», «Панцирь», «Вепрь», «Тайфун», «Смерч» и другие образцы военной техники.
Генеральная репетиция парада намечена на 6 мая.