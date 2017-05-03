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МЧС предупреждает: в области высокая опасность пожаров

МЧС предупреждает: в области высокая опасность пожаров

В южных районах Тульской области объявлен высокий класс пожарной опасности. Виновные в палах сухой травы и мусора будут оштрафованы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки 4 мая 2017 года в южных районах Тульской области ожидается 4 класс (высокий) пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: виновные в несанкционированных палах сухой травы и мусора будут оштрафованы.

Нарушителей ждет административная ответственность в виде наложения штрафа:

  • на граждан – в размере от 1000 до 1500 рублей;
  • на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей;
  • на юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.

В случае наступления серьёзных последствий от пожара поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут уголовную ответственность.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:43 0
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