В бюджет Тулы внесли сэкономленные в 2016 году 300 млн рублей
Эти деньги направят на ремонт и благоустройство спортивных объектов, а также на цели городского хозяйства.
22 февраля в Тульской городской Думе состоялось заседание, на котором внесли изменения в решение Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Тула на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В бюджет города внесли около 300 млн рублей, которые были сэкономлены в 2016 году.
Эти средства будут направлены, в частности, на цели в социальной сфере:
- ремонт спортивного зала в структурном подразделении ЦО № 20;
- благоустройство спортивной площадки ЦО № 16;
- проектно-изыскательские работу по строительству спортивных объектов;
- асфальтирование территории стадиона «Химик» МБУДО ДЮСШ «Олимп» и другие.
Также часть суммы направят на городское хозяйство: установку светофоров, ремонт и разметку дорог и остановочных павильонов на территории Большой Тулы.
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