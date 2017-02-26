В бюджет Тулы внесли сэкономленные в 2016 году 300 млн рублей

Эти деньги направят на ремонт и благоустройство спортивных объектов, а также на цели городского хозяйства.

22 февраля в Тульской городской Думе состоялось заседание, на котором внесли изменения в решение Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Тула на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В бюджет города внесли около 300 млн рублей, которые были сэкономлены в 2016 году.

Эти средства будут направлены, в частности, на цели в социальной сфере:

ремонт спортивного зала в структурном подразделении ЦО № 20;

благоустройство спортивной площадки ЦО № 16;

проектно-изыскательские работу по строительству спортивных объектов;

асфальтирование территории стадиона «Химик» МБУДО ДЮСШ «Олимп» и другие.

Также часть суммы направят на городское хозяйство: установку светофоров, ремонт и разметку дорог и остановочных павильонов на территории Большой Тулы.