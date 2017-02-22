Обрушившийся козырек дома в Киреевске заменят до конца месяца

Об этом заявил заместитель директора по производству УК «Партнёр» Евгений Кожевников.

Заместитель директора по производству ООО «Партнёр» Евгений Кожевников прокомментировал инцидент с обрушением козырька подъезда в доме №14 на улице Тесакова в Киреевске.

По его словам, плита перекрытия над первым подъездом была сильно изношена, и после сезонного осмотра сотрудниками УК «Партнёр» ее включили в план текущего ремонта на 2017 год.

К сожалению, плита не дождалась ремонта и обрушилась уже сегодня, 22 февраля из-за крайнего износа конструкций.

Управляющая компания уже приняла решение изменить сформированный план работ, и замену козырька выполнят до конца текущего месяца.