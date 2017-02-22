Писатель Николай Стариков представит в Туле свои книги

Творческая встреча с читателями состоится 1 марта. В этот же день Николай Стариков встретится с губернатором Алексеем Дюминым.

Николай Стариков — известный писатель, общественно-политический деятель, сопредседатель движения «Антимайдан», лидер партии «Великое Отечество».

В 13.00 пройдёт встреча писателя со студентами Тульского государственного педагогического университета, а в 16.00 в тульском «белом доме» Стариков встретится с губернатором Тульской области.

В 18.30 открытая трибуна для выступления будет установлена в книжном магазине «Букварь» на ул. Первомайской, 12. Вход свободный.



Николай Стариков — автор 16 книг, в числе которых лидеры продаж в номинации «Нехудожественная литература» — «Кризис. Как это делается», «Спасение доллара — война», «Национализация рубля. Путь к свободе России», «Геополитика. Как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Россия. Крым. История», «Власть».

В 2014 году получил государственную награду, Благодарность от Президента за многолетнюю активную работу и активную общественную деятельность. С лекциями и выступлениями объездил практически все регионы России. Согласно рейтингу Института социально-экономических и политических исследований входит в топ-100 перспективных политиков России.