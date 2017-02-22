На Веневском шоссе бетономешалка раздавила иномарку: за рулем был новичок

Авария случилась днем 22 февраля на Веневском шоссе возле поворота на Октябрьский поселок.

По предварительной информации, ВАЗ-2114, предположительно, не уступил дорогу бетономешалке КамАЗ. Произошло столкновение. Сигнал о нем поступил в УГИБДД в 15.48.

Водитель легковушки 1998 года рождения был госпитализирован с травмами.

Примечательно, что молодой человек получил права меньше месяца назад.