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На Веневском шоссе бетономешалка раздавила иномарку: за рулем был новичок

На Веневском шоссе бетономешалка раздавила иномарку: за рулем был новичок

Авария случилась днем 22 февраля на Веневском шоссе возле поворота на Октябрьский поселок.

По предварительной информации, ВАЗ-2114, предположительно, не уступил дорогу бетономешалке КамАЗ. Произошло столкновение. Сигнал о нем поступил в УГИБДД в 15.48.

Водитель легковушки 1998 года рождения был госпитализирован с травмами.

Примечательно, что молодой человек получил права меньше месяца назад.

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