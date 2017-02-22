В Киреевске обрушился козырек подъезда

Фото очевидцев.

В Киреевске на улице Тесакова, 14 обрушился козырек подъезда. По словам очевидцев, это произошло сегодня, 22 февраля, в 12.30.

В управляющей компании (ею является УК «Партнер») пока не могут назвать причин обрушения. Однако нас заверили, что в результате происшествия никто не пострадал, а остатки козырька уже убраны, и сейчас жителям ничего не угрожает.

Причины обрушения будут выясняться.