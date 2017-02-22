новости
новости
Регистрация
В Киреевске обрушился козырек подъезда
Фото очевидцев.

В Киреевске обрушился козырек подъезда

К счастью, никто не пострадал.

В Киреевске на улице Тесакова, 14 обрушился козырек подъезда. По словам очевидцев, это произошло сегодня, 22 февраля, в 12.30.

В управляющей компании (ею является УК «Партнер») пока не могут назвать причин обрушения. Однако нас заверили, что в результате происшествия никто не пострадал, а остатки козырька уже убраны, и сейчас жителям ничего не угрожает.

Причины обрушения будут выясняться.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:18 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевск
Прочее
обрушился козырекпострадавших нет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле спасатели «выпилили» вмерзшую в лед машину
В Туле спасатели «выпилили» вмерзшую в лед машину
Тулячка пыталась зарезать собутыльника, заподозрив его в краже
Тулячка пыталась зарезать собутыльника, заподозрив его в краже
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика