Тульских школьников будут знакомить с основами рабочих профессий
Уроки профориентации помогут будущим выпускникам выбрать специальности, наиболее востребованные на рынке труда.
В Министерство образования поступило письмо от имени председателя молодёжного парламента при Госдуме РФ Натальи Кувшиновой. Она просит включить в школьную программу уроки по профессиональной ориентации.
По мнению Кувшиновой, несмотря на перенасыщение рынка труда юристами и финансистами, большинство выпускников собираются в дальнейшем изучать право или экономические дисциплины.
Между тем, в стране уже который год ощущается острая нехватка инженеров и представителей рабочих профессий – сварщиков, токарей, станочников.
В Министерстве образования молодёжную инициативу одобрили. Не исключено, что в скором будущем школьники будут знакомиться с основами различных профессий. В ведомстве считают, что такие уроки помогут будущим абитуриентам не разочароваться в выборе специальности.