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Тульских школьников будут знакомить с основами рабочих профессий
Фото: alushta-cbs.muzkult.ru

Тульских школьников будут знакомить с основами рабочих профессий

Уроки профориентации помогут будущим выпускникам выбрать специальности, наиболее востребованные на рынке труда.

В Министерство образования поступило письмо от имени председателя молодёжного парламента при Госдуме РФ Натальи Кувшиновой. Она просит включить в школьную программу уроки по профессиональной ориентации.

По мнению Кувшиновой, несмотря на перенасыщение рынка труда юристами и финансистами, большинство выпускников собираются в дальнейшем изучать право или экономические дисциплины.

Между тем, в стране уже который год ощущается острая нехватка инженеров и представителей рабочих профессий – сварщиков, токарей, станочников.

В Министерстве образования молодёжную инициативу одобрили. Не исключено, что в скором будущем школьники будут знакомиться с основами различных профессий. В ведомстве считают, что такие уроки помогут будущим абитуриентам не разочароваться в выборе специальности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:15 0
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