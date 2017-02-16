Как работают МРЭО в праздничные дни
23 и 24 февраля в России официально выходные дни.
В праздничные дни — 23 и 24 февраля — МРЭО в Тульской области изменят график работы.
Отделение МРЭО № 3:
- 23, 24, 25 февраля — выходные дни;
- с 26 февраля осуществляет работу по основному графику.
Отделения МРЭО № 1, 6-12:
- 23 и 24 февраля — выходные дни;
- с 25 февраля осуществляют работу по основному графику
Адреса расположения отделений МРЭО ГИБДД:
- отделение № 1 (192 км автодороги «Крым»)
- отделение № 3 (г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-г)
- отделение № 6 (г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7)
- отделение № 7 (г. Донской, ул. Заводская, д. 1А)
- отделение № 8 (г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)
- отделение № 9 (г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)
- отделение № 10 (г. Новомосковск, Узловской пр., д. 5)
- отделение № 11 (г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)
- отделение № 12 (г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18).
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