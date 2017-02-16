Как работают МРЭО в праздничные дни

23 и 24 февраля в России официально выходные дни.

В праздничные дни — 23 и 24 февраля — МРЭО в Тульской области изменят график работы.

Отделение МРЭО № 3:

23, 24, 25 февраля — выходные дни;

с 26 февраля осуществляет работу по основному графику.

Отделения МРЭО № 1, 6-12:

23 и 24 февраля — выходные дни;

с 25 февраля осуществляют работу по основному графику

Адреса расположения отделений МРЭО ГИБДД: