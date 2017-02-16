В Туле в Центральном парке прохожий ударил ребенка ногой в спину

16 февраля около 16.00 в Центральном парке произошел вопиющий инцидент.

В парке прогуливалась бабушка с 10-летним внуком. Ребенок подошел к арт-объекту «пианино», чтобы «поиграть» на нем.

В этот момент мимо проходил незнакомый мужчина и внезапно ударил школьника ногой в спину. Ребенок ударился головой.

Бабушка немедленно вызвала полицию, но хулиган уже скрылся.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются все детали происшествия, в том числе наличие повреждений у ребенка. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сотрудники полиции выясняют личность хулигана.