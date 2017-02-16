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В Тульской области пьяная женщина до смерти забила свою мать ногами

В Тульской области пьяная женщина до смерти забила свою мать ногами

А затем о преступлении сама сообщила в полицию.

13 февраля в одной из квартир в поселке Первомайском Щёкинского района было обнаружено тело 50-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержана 28-летняя дочь погибшей.

Следствие предполагает, что вечером 12 февраля подозреваемая дома со своей матерью распивала спиртные напитки. Женщины поссорились на бытовой почве.

Дочь избила свою мать ногами по голове — нанесла множество ударов. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После совершения преступления подозреваемая сама сообщила о происшествии в полицию. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:58 0
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