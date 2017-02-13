Ефремовец на тюбинге врезался в стоящую машину

Фото УГИБДД по Тульской области.

11 февраля, в субботу, в 23.10 в деревне Малая Хмелевая (Ефремовский район) на Восточном проспекте 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, перевозил 31-летнего знакомого на тюбинге — «ватрушка» была привязана к задней части машины.

Однако веселье закончилось

плачевно — тюбинг столкнулся с припаркованным у левого края проезжей части автомобилем ВАЗ-11113.

В результате ДТП мужчина, который катался на «ватрушке», с различными травмами был доставлен в районную больницу. А водитель «шестерки» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него был составлен соответствующий административный материал.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: катание на «ватрушках», санках, ледянках должно проходить на специально оборудованных для них спусках, площадках, но не в любом месте. Такие зимние забавы могут закончиться трагично и повлечь серьезные последствия как для человека, которого тащат на буксире, так и для самого водителя, вплоть до уголовной ответственности.