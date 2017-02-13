Куда тулякам сообщить о ямах на дорогах?
Глава администрации Тулы Евгений Авилов потребовал увеличить количество бригад, занимающихся в городе ямочным ремонтом.
О состоянии тульских дорог говорили 13 февраля на традиционном оперативном совещании в «белом доме».
– По ямочному ремонту необходимо усиляться. Три экипажа мало, надо пять. Хотя бы по одному экипажу в каждом районе должны работать, — отметил Евгений Авилов.
За минувшую неделю в Туле было отремонтировано 419 м² дорожного покрытия.
О разрушении дорожного покрытия жители могут сообщить по телефону 30-47-81.
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