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Куда тулякам сообщить о ямах на дорогах?

Куда тулякам сообщить о ямах на дорогах?

Глава администрации Тулы Евгений Авилов потребовал увеличить количество бригад, занимающихся в городе ямочным ремонтом.

О состоянии тульских дорог говорили 13 февраля на традиционном оперативном совещании в «белом доме».

– По ямочному ремонту необходимо усиляться. Три экипажа мало, надо пять. Хотя бы по одному экипажу в каждом районе должны работать, — отметил Евгений Авилов.

За минувшую неделю в Туле было отремонтировано 419 м² дорожного покрытия.

О разрушении дорожного покрытия жители могут сообщить по телефону 30-47-81.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:55 +2
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