Куда тулякам сообщить о ямах на дорогах?

О состоянии тульских дорог говорили 13 февраля на традиционном оперативном совещании в «белом доме».

– По ямочному ремонту необходимо усиляться. Три экипажа мало, надо пять. Хотя бы по одному экипажу в каждом районе должны работать, — отметил Евгений Авилов.

За минувшую неделю в Туле было отремонтировано 419 м² дорожного покрытия.