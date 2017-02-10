Автовокзал в Туле оцепили из-за подозрительного пакета

Фото Дмитрия Дзюбина.

На место происшествия сразу выехали все оперативные службы города. Сейчас оцепление снято.

10 февраля в 11.33 в УМВД России по Тульской области сообщили о том, что в Туле в здании автовокзала находится подозрительный предмет. На место происшествия выехали оперативные службы. С автовокзала эвакуировали людей – это приблизительно 150 человек.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, здание автовокзала осматривал кинолог со служебной собакой. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

На данный момент оцепление снято. Автовокзал вернулся к нормальному режиму работы.