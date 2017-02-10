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Автовокзал в Туле оцепили из-за подозрительного пакета
Фото Дмитрия Дзюбина.

Автовокзал в Туле оцепили из-за подозрительного пакета

На место происшествия сразу выехали все оперативные службы города. Сейчас оцепление снято.

10 февраля в 11.33 в УМВД России по Тульской области сообщили о том, что в Туле в здании автовокзала находится подозрительный предмет. На место происшествия выехали оперативные службы. С автовокзала эвакуировали людей – это приблизительно 150 человек. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, здание автовокзала осматривал кинолог со служебной собакой. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

На данный момент оцепление снято. Автовокзал вернулся к нормальному режиму работы.

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С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 1
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 2
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 3
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 4
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 5
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 6
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 7
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 8
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 9
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 10
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 11
С автовокзала в Туле эвакуировали людей, Фото: 12
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:58 0
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