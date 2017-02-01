Тульский экзотариум приглашает на День водно-болотных угодий

В ближайшие выходные посетители экзотариума узнают всю правду о болотах и их обитателях.

Между сушей и водой – не топь и грязь, а уникальный хрупкий мир, убеждены в Тульском экзотариуме. Поэтому 4 и 5 февраля с 11.30 до 16.00 там пройдет День водно-болотных угодий.

В ближайшие выходные посетители экзотариума узнают всю правду о болотах, их обитателях и значении в жизни человека и целой планеты.

В этом поможет занимательная игра-квест, которая проведет участников по самым знаменитым болотам мира и Тульской области.

В процессе прохождения теста гости откроют для себя всю красоту, казалось бы, невзрачных «мокрых» мест Земли и унесут домой памятный подарок от организаторов. А самые любознательные при помощи микроскопа увидят невидимых глазу обитателей обычного мха.

Посетители выяснят необходимость бережного отношения к среде обитания уникальных организмов и важность водно-болотных угодий в экосистеме нашей планеты. Также не останется без внимания проблема «сувенирных черепах», которыми активно торговали минувшим летом на улицах города.

Сотрудники расскажут об угрозах, которые несут эти безобидные, на первый взгляд, рептилии.

Всемирный день водно-болотных угодий отмечается в мире 2 февраля с 1997 года. Постановлением Правительства Российской Федерации к водно-болотным угодьям России, имеющим международное значение, отнесено 35 объектов. К «Рамсарской конвенции» («Конвенции о водно-болотных угодьях») СССР присоединился в 1977 году, цель конвенции – защита водно-болотных угодий, имеющих международное значение.

Место проведения: Тула, улица Октябрьская, 26.

Контактный телефон: (4872) 47-53-92.