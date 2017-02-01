До 1 марта болельщикам «Арсенала» нужно поменять абонементы на матчи

Фото из группы «ВКонтакте» «Болельщики ФК «Арсенал» Тула».

С 1 февраля в билетной программе «Арсенала» произошли некоторые изменения. Новые возможности позволят болельщикам в онлайн-режиме покупать билеты из личного кабинета на сайте футбольного клуба, используя банковские карты и другие платежные инструменты. Также это повысит безопасность прохода на Центральный стадион.

Будет действовать программа лояльности: болельщики смогут накапливать поощрительные баллы от «Арсенала» и РФПЛ и получать призы.

До 1 марта включительно владельцы абонементов сезона-2016/17 должны заполнить и прислать на электронный адрес tickets@arsenaltula.ru анкету. Можно заполнить документ как в электронном виде, так и в напечатанном бланке от руки.

Заполненную анкету можно принести лично в офис ПФК «Арсенал» по адресу Тула, пр. Ленина, 87, Центральный стадион, Западная трибуна, комната №8.

Юридические лица, приобретавшие абонементы для своих сотрудников, могут обращаться через своего представителя. Дата и порядок замены абонементов будут сообщены дополнительно.

Контактный телефон: 8-906-623-20-63, Кирилл Белынцев, руководитель билетной программы ПФК «Арсенал».