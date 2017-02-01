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Тульский тяжелоатлет завоевал серебро на первенстве России
Фото Федерации тяжелой атлетики Тульской области.

Тульский тяжелоатлет завоевал серебро на первенстве России

Иван Неляпенко в двоеборье показал результат 168 кг.

В Республике Татарстан прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. 

Спортсмен из Тулы Иван Неляпенко завоевал серебро в весовой категории до 50 кг, показав в сумме двоеборья результат 168 кг.

В рывке Иван поднял 73 кг и занял третье место, во втором упражнении спортсмен также закончил выступление с бронзой, ему покорился вес 95 кг.

Спортсмен тренируется под руководством тренеров Ю. А. Губарева, А. В. Дмитриева и П. Ф. Сергеева.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:09 +4
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