Фото Федерации тяжелой атлетики Тульской области.
Тульский тяжелоатлет завоевал серебро на первенстве России
Иван Неляпенко в двоеборье показал результат 168 кг.
В Республике Татарстан прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.
Спортсмен из Тулы Иван Неляпенко завоевал серебро в весовой категории до 50 кг, показав в сумме двоеборья результат 168 кг.
В рывке Иван поднял 73 кг и занял третье место, во втором упражнении спортсмен также закончил выступление с бронзой, ему покорился вес 95 кг.
Спортсмен тренируется под руководством тренеров
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