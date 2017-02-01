Тульский тяжелоатлет завоевал серебро на первенстве России

Фото Федерации тяжелой атлетики Тульской области.

В Республике Татарстан прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

Спортсмен из Тулы Иван Неляпенко завоевал серебро в весовой категории до 50 кг, показав в сумме двоеборья результат 168 кг.