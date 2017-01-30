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ЧП в Пролетарском округе Тулы: воду дадут в течение дня
Фото Алексея Пирязева.

ЧП в Пролетарском округе Тулы: воду дадут в течение дня

Более точных прогнозов специалисты пока не делают. По инфомации нашего источника, есть еще один порыв трубы.

В течение всей ночи на месте происшествия в поселке Молодежный продолжались аварийно-восстановительные мероприятия.  
 

Напомним, 29 января произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора. Второй раз за месяц жители Пролетарского округа остались без воды. С вечера специалисты ОАО «Тулагорводоканал» устраняют коммунальную аварию. По поручению губернатора Алексея Дюмина был сформирован оперативный штаб.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, на данный момент на месте работают 11 единиц техники и 21 человек. Труба диаметром 900 мм заменена. Задача: восстановить водоснабжение в полном объеме. Предварительная причина аварии — подвижка грунта.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, была обнаружена зона повреждения водопроводной трубы диаметром 900 мм.
 
На месте порыва произведен монтаж нового стального участка водопровода. В настоящее время завершаются сварочные работы.
 
Все необходимое оборудование и материалы для ликвидации аварии находятся на месте происшествия. 30 января с 9.00 началась раздача питьевой воды в 13 стационарных киосках ОАО «Ключ здоровья» и одном мобильном пункте. В социально значимых объектах обеспечен запас питьевой и технической воды. Теплоснабжение в зоне аварии не нарушено.
 
 
По прогнозам технических служб, участвующих в ликвидации аварии, в течение дня водоснабжение в Пролетарском округе планируется восстановить в полном объеме.
 
Все подробности проведения работ в режиме реального времени поступают Алексею Дюмину. Напомним, ранее также стало известно, что прокуратура начала проверку по факту данной коммунальной аварии.
 
Как рассказал корреспондентам Myslo источник на месте происшествия, порыв специалисты устранили, однако есть еще один. Сейчас приступают к его ремонту.
Сюжет: Вторая за январь коммунальная авария в Пролетарском округе
Прокуратура начала проверку по факту ЧП в Пролетарском округе
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +1
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