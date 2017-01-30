Бдительный туляк помог выявить пьяного водителя

Поздним вечером в воскресенье, 29 января, на телефон доверия УМВД России по Тульской области 32-22-85 позвонил житель Тулы. Мужчина сообщил, что по улице Кутузова движется автомобиль «Тойота», за рулем которого пьяный водитель.

По полученной информации на обнаружение нарушителя были ориентированы наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД обнаружили и остановили транспортное средство в Пролетарском округе.

В результате медицинского освидетельствования у 40-летнего водителя было установлено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,85 мг/л.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.