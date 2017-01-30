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В Узловой осудили телефонных террористов, «заминировавших» три школы

В Узловой осудили телефонных террористов, «заминировавших» три школы

Женщина вместе с сожителем это сделала из мести органам образования.

Узловской городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению женщины и ее сожителя в совершении преступления по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

Установлено, что 15 октября 2015 года сотрудники ОМВД России по Узловскому району у женщины забрали несовершеннолетних детей: горе-мать уехала в неизвестном направлении, а ребят оставила на попечение сожителя на длительное время. Дети были помещены в специализированное государственное учреждение.

Чтобы отомстить органам образования и полиции, 17 июня 2016 года с 00.00 до 15.00 женщина с мобильного телефона сожителя позвонила на телефон службы «112».

 

Пара по очереди анонимно заявила диспетчеру о заминированных школах в городе: № 1, № 7, № 61.

Сотрудники ОМВД России по Узловскому району провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых сообщение о заминированных учебных учреждениях не подтвердилось.

В результате действий обвиняемых произошла дестабилизация обстановки ОМВД России по Узловскому району, связанная с проведением организационно-технических мероприятий для предотвращение возможной гибели людей.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении преступления. Женщине назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием из заработной платы 15% в доход государства с отбыванием по основному месту работы. Ее сожителю назначены обязательные работы сроком на 180 часов.

Кроме того, с пары в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, взыскано 18 838 рублей 34 копейки.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:29 0
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