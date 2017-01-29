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Русская печь, карета и ступа: в Центральном парке прошел «Сани-day»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Русская печь, карета и ступа: в Центральном парке прошел «Сани-day»

Фестиваль наряженных санок «Сани-day» впервые прошел в Туле сегодня, 29 января, в рамках проекта «Зима по-тульски».

В Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова в Тулы 29 января прошел конкурс-фестиваль «Сани-day». От его участников требовалось поразить жюри и всех посетителей максимально затейливым, креативным и тематическим украшением своего средства передвижения. И нужно сказать, им это удалось!

Каких только санок там не было! Карета и бульдозер, русская печь и ступа Бабы-Яги, самолеты, цветочные сани, сани Деда Мороза... И конечно, сами маленькие участники (а иногда и их родители) были одеты под стать своим средствам передвижения.

Кстати самой юной участнице конкурса - всего 10 месяцев!


Десятимесячная «Дюймовочка» в своих цветочных санях.

А одна из семей приехала специально для участия аж из Ясногорска! Стоит отметить, Андрей и Наталья Мальцевы регулярно участвуют в конкурсах наряженных саней и колясок, и уже не в первый раз берут заслуженные награды!


Андрей, Наталья и Глеб Мальцевы

Конкурс саней состоял из дефиле и самопрезентации, а затем, пока жюри принимало решение, для зрителей выступали артисты и устраивали подвижные игры - морозец, вопреки предсказаниям метеорологов, был преизрядный.

 

Слово участникам фестиваля!

Анастасия, Владимир, их сын Дмитрий (победители в номинации «Самые прочные санки»)

- Мы превратили сани в бульдозер, потому что наш сын, Дима, очень любит всякие рабочие машины - тракторы, бульдозеры и так далее. А поскольку сами мы не строители, пришлось и прочий антураж докупать, но оно того стоило, сами видите, а уж как ребенок доволен! Он из этих санок практически не вылезал.

Галина, ее дочери Александра (старшая) и Валерия (младшая). Победители в номинации «Сани для леди»

- Это замечательный конкурс, очень радует, что сейчас такое организуют - и детям, и взрослым весело! Когда мы решали, во что превратить санки, особо вопроса и не стояло - какой девочке не захочется быть принцессой? Всю карету делал мой муж, от начала и до конца. К сожалению, сам не успел приехать к началу, но очень болел за нас душой. А карета дочке так понравилась, что она готова была в ней даже жить!

Андрей и Наталья, их сын Глеб, обладатели Гран-при фестиваля

- Ох, мы стараемся не пропускать ни один такой конкурс! А как же иначе? Это ведь так интересно! И ничего, что из Ясногорска ехать не слишком близко - мы много путешествуем, и машина у нас приспособлена ко всему, а сами мы тем более привычные!

В прошлые годы мы участвовали в конкурсах колясок, кого только не изображали - и игрушки, и лису Алису с котом Базилио, и Фунтика на повозке мистера Фокуса. Нас многие не понимают - зачем, мол, только деньги и время тратите на ерунду! Но это же драйв, веселье! Уж лучше тратить деньги на то, что приносит радость, чем сидеть на диване.

Галерея
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 1
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 2
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Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 6
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Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 14
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 15
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 16
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 17
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 18
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 19
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 20
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 21
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 22
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 23
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 24
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 25
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 26
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 27
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 28
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 29
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 30
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 31
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 32
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 33
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 34
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 35
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 36
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 37
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 38
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 39
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 40
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 41
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 42
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 43
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 44
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 45
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 46
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 47
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 48
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 49
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 50
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 51
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 52
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 53
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 54
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 55
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 56
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 57
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 58
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 59
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 60
Сани-day 2017 в Центральном парке, Фото: 61
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Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 21:30 +9
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