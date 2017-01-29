Русская печь, карета и ступа: в Центральном парке прошел «Сани-day»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова в Тулы 29 января прошел конкурс-фестиваль «Сани-day». От его участников требовалось поразить жюри и всех посетителей максимально затейливым, креативным и тематическим украшением своего средства передвижения. И нужно сказать, им это удалось!

Каких только санок там не было! Карета и бульдозер, русская печь и ступа Бабы-Яги, самолеты, цветочные сани, сани Деда Мороза... И конечно, сами маленькие участники (а иногда и их родители) были одеты под стать своим средствам передвижения.

Кстати самой юной участнице конкурса - всего 10 месяцев!



Десятимесячная «Дюймовочка» в своих цветочных санях.

А одна из семей приехала специально для участия аж из Ясногорска! Стоит отметить, Андрей и Наталья Мальцевы регулярно участвуют в конкурсах наряженных саней и колясок, и уже не в первый раз берут заслуженные награды!



Андрей, Наталья и Глеб Мальцевы

Конкурс саней состоял из дефиле и самопрезентации, а затем, пока жюри принимало решение, для зрителей выступали артисты и устраивали подвижные игры - морозец, вопреки предсказаниям метеорологов, был преизрядный.

Слово участникам фестиваля!

Анастасия, Владимир, их сын Дмитрий (победители в номинации «Самые прочные санки»)

- Мы превратили сани в бульдозер, потому что наш сын, Дима, очень любит всякие рабочие машины - тракторы, бульдозеры и так далее. А поскольку сами мы не строители, пришлось и прочий антураж докупать, но оно того стоило, сами видите, а уж как ребенок доволен! Он из этих санок практически не вылезал.

Галина, ее дочери Александра (старшая) и Валерия (младшая). Победители в номинации «Сани для леди»

- Это замечательный конкурс, очень радует, что сейчас такое организуют - и детям, и взрослым весело! Когда мы решали, во что превратить санки, особо вопроса и не стояло - какой девочке не захочется быть принцессой? Всю карету делал мой муж, от начала и до конца. К сожалению, сам не успел приехать к началу, но очень болел за нас душой. А карета дочке так понравилась, что она готова была в ней даже жить!

Андрей и Наталья, их сын Глеб, обладатели Гран-при фестиваля

- Ох, мы стараемся не пропускать ни один такой конкурс! А как же иначе? Это ведь так интересно! И ничего, что из Ясногорска ехать не слишком близко - мы много путешествуем, и машина у нас приспособлена ко всему, а сами мы тем более привычные!

В прошлые годы мы участвовали в конкурсах колясок, кого только не изображали - и игрушки, и лису Алису с котом Базилио, и Фунтика на повозке мистера Фокуса. Нас многие не понимают - зачем, мол, только деньги и время тратите на ерунду! Но это же драйв, веселье! Уж лучше тратить деньги на то, что приносит радость, чем сидеть на диване.