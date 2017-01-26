Ядовитую «незамерзайку» нашли в Тульской области

В незамерзающей жидкости для автостекол выявили содержание метанола от 17% до 22,2%.

Метиловый спирт дешевый, но хорошо очищает стекла и обладает слабым запахом, не отличается от этилового (пищевого) спирта. Однако метиловый спирт (метанол) является ядом.

Метиловый спирт запрещен для стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей.

Управление Роспотребнадзора провело проверки по 46 объектам в Тульской области, где производят и реализуют стеклоомыватели и «незамерзайки».

В нескольких образцах, взятых на экспертизу, было выявлено содержание метанола:

«Капелька» ООО «Эко-технология», Владимир, ул. Дворянская, 27-а – 22,2% (дата изготовления: август 2016 г.);

NordWind ООО «Торговый Дом «Вымпел Торг», Москва, ул. 3-я Никопольская, 7 – 18,4%, 17%, 19,1% (дата изготовления: август, сентябрь и ноябрь 2016 г.).

В отношении предпринимателей, торгующих опасной жидкостью, возбуждены административные дела. Продукция снята с реализации.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует обращать внимание на состав жидкостей и отсутствие в них метилового спирта.

Можно ли от этого получить отравление? Можно, если эту самую «незамерзайку» пить. В России отказались от метанола в составе незамерзающих жидкостей именно из-за низкой культуры потребления алкоголя, несмотря на то, что метанол экономически выгоден.

Но даже если «незамерзайкой» пользоваться по прямому назначению, опасность все же остается: человек вдыхает пары этой жидкости, когда едет в своем автомобиле. Насколько это опасно, трудно сказать, но так или иначе жидкости на основе метанола в России запрещены к производству и продаже.