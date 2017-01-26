В Новомосковске взошли три солнца

Фото очевидца. Сделано недалеко от н.п. Ильинка.

Утром 26 января у новомосковцев была уникальная возможность увидеть необычное природное явление: целых три солнца взошли над Новомосковском! Об этом пишет ИА «Новомосковск Сегодня».

По словам очевидца, которому принадлежит фото, явление длилось всего около 15 минут. Называются такие ложные солнца «паргелий» — это один из видов гало, выглядит как одно или несколько светлых (иногда радужных) пятен на уровне солнца. Похожее явление может возникнуть и около луны (парселена).

Миллионы кристаллов льда с вертикальной поверхностью отражают светило и образуют это красивейшее явление.

По словам специалистов, холода также могут вызвать еще одно необычное и красивое явление – «световые столбы». Они образуются при сильном морозе в результате отражения солнечных лучей и огней большого города от микроскопических ледяных частичек в воздухе.