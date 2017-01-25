В Кимовске 19-летний парень зарезал собутыльника из-за оскорблений

Конфликт между подвыпившими знакомыми произошёл рядом с городским кафе.

Следственным отделом по городу Донской возбуждено уголовное дело по факту смерти 47-летнего мужчины, который 24 января 2017 года был доставлен в больницу Кимовска с множественными колото-резаными ранениями тела. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Следователи выяснили, что повреждения мужчине нанес его 19-летний знакомый. В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, 24 января текущего года около кафе в Кимовске после употребления алкогольных напитков между мужчинами произошла ссора. Причиной конфликта стали оскорбительные высказывания потерпевшего в адрес молодого человека.

В ответ обвиняемый нанес обидчику множественные удары ножом по телу, в том числе в область спины, после чего скрылся с места преступления. Раненый мужчина был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.