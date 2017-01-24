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Тульских студентов приглашают поработать на почте

Тульских студентов приглашают поработать на почте

В преддверии Дня студента в Тульском филиале «Почты России» провели встречу со студентами старших курсов и рассказали им о своей работе.

Студентам старших курсов Тульского государственного технологического колледжа рассказали о работе в почтовых отделениях, а также о возможности поработать на почте в свободное от учебы время. На встрече студенты узнали о специфике работы «Почты России», познакомились с предлагаемыми профессиями, поинтересовались условиями труда и возможностями карьерного роста. Сотрудники почты рассказали про новый формат обслуживания в отделениях почтовой связи. Кроме того, студенты познакомились с имеющимися вакансиями.

Работать на почте можно как в учебный период (в свободное от занятий время), так и во время летних каникул.

По вопросам трудоустройства молодежи можно обращаться по телефону

8(4872) 32-90-10 (доб. 224 или 159).

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:27 −2
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