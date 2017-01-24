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В школе Болохово ученики сидят на уроках в куртках

В школе Болохово ученики сидят на уроках в куртках

На протяжении нескольких лет зимой температура в классах – от 3 до 8 градусов.

Родители учеников центра образования №2 г. Болохово Киреевского района обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Они пожаловались, что их дети в школе замерзают.

На протяжении нескольких лет зимой температура в классах – от 3 до 8 градусов. Ученики сидят на уроках в верхней одежде, продолжительность уроков сокращают.

В обращении также говорится, что из-за протекающей крыши в спортивном зале постоянная сырость.

Глава администрации муниципального образования Киреевский район Игорь Цховребов рассказал, что в этом году запланированы средства на ремонт кровли. Также, по его словам, в указанных в жалобе кабинетах занятия не проводятся.

Алексей Дюмин поручил министру образования Тульской области Оксане Осташко после оперативного совещания выехать в школу и встретиться с Игорем Цховребовым.

– По окончании рабочего дня прошу доложить о ситуации, — сказал глава региона.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:05 −1
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