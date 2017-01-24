В Богородицке не чистят дороги от снега

Фото Евгения Качурина

В СМИ появилась информация о том, что в Богородицке 16 января машина скорой помощи, отправляясь на вызов к пациенту, застряла в снегу в одном из дворов. По данному факту прокуратура провела проверку.

Эта история подтвердилась: при подъезде к дому пациента возникли трудности, вызванные ненадлежащей уборкой дороги от снега. К счастью, пациенту вовремя была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Установлено, что орган местного самоуправления — администрация МО Богородицкий район — не исполняет возложенные на нее обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения в части зимнего содержания автомобильных дорог местного значения.

На улицах Центральной, Спортивной, Карла Маркса, Шахтной, Пушкинской, пер. Вязовского тротуары и дорожное покрытие не очищены от снега и не обработаны противогололедным материалом.

Кроме того, из-за снежных завалов возле пешеходных переходов не видна автомобильная дорога. При определенных обстоятельствах это может привести к ДТП на следующих участках дорог:

ул. Коммунаров — в районе МОУ СШ № 1 г. Богородицка,

ул. Коммунаров — на перекрестке с ул. Ленина г. Богородицка,

ул. Пролетарской — участок дороги в районе МОУ СШ № 3 г. Богородицка,

ул. Клубной, микрорайон Жданковский.

Образовавшиеся снежные валы препятствуют видимости на следующих перекрестках: пересечении улиц Макаренко, Коммунаров и 10-й Армии; ул. К. Маркса и 1-Горняцкого проезда; ул. К. Маркса и ул. Володарского; ул. Урицкого и ул. М.Горького.

Прокуратура направила в Богородицкий районный суд заявления с требованием обязать администрацию МО Богородицкий район расчистить дороги и тротуары от снежно-ледовых образований.

Отметим, что по контракту, заключенному между администрацией и ООО «Благоустройство», не предусматривается уборка 43 км автомобильных дорог. Прокуратура потребовала включить эти «бесхозные» дороги в указанный договор.