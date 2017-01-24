В Богородицке не чистят дороги от снега
Прокуратура обязала администрацию устранить это нарушение.
В СМИ появилась информация о том, что в Богородицке 16 января машина скорой помощи, отправляясь на вызов к пациенту, застряла в снегу в одном из дворов. По данному факту прокуратура провела проверку.
Эта история подтвердилась: при подъезде к дому пациента возникли трудности, вызванные ненадлежащей уборкой дороги от снега. К счастью, пациенту вовремя была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.
Установлено, что орган местного самоуправления —
На улицах Центральной, Спортивной, Карла Маркса, Шахтной, Пушкинской, пер. Вязовского тротуары и дорожное покрытие не очищены от снега и не обработаны противогололедным материалом.
Кроме того, из-за снежных завалов возле пешеходных переходов не видна автомобильная дорога. При определенных обстоятельствах это может привести к ДТП на следующих участках дорог:
- ул. Коммунаров — в районе МОУ СШ № 1 г. Богородицка,
- ул. Коммунаров — на перекрестке с ул. Ленина г. Богородицка,
- ул. Пролетарской — участок дороги в районе МОУ СШ № 3 г. Богородицка,
- ул. Клубной, микрорайон Жданковский.
Образовавшиеся снежные валы препятствуют видимости на следующих перекрестках: пересечении улиц Макаренко, Коммунаров и 10-й Армии; ул. К. Маркса и 1-Горняцкого проезда; ул. К. Маркса и ул. Володарского; ул. Урицкого и ул. М.Горького.
Прокуратура направила в Богородицкий районный суд заявления с требованием обязать
Отметим, что по контракту, заключенному между администрацией и ООО «Благоустройство», не предусматривается уборка 43 км автомобильных дорог. Прокуратура потребовала включить эти «бесхозные» дороги в указанный договор.