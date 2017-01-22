Как мы проходили обследование на рак полости рта

Скрининг на флуоресцентных аппаратах в Тульской областной стоматологической поликлинике совсем не страшный, абсолютно безболезненный и бесплатный.

Об этом нововведении при обследовании пациентов рассказала на своей пресс-конференции министр здравоохранения Ольга Аванесян. Мы решили проверить методику на себе. И группа добровольцев из редакции Myslo и «Слободы» отправилась на ул. Токарева, 70-а, где располагается ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

Маленькое лирическое отступление. Поликлиника на Токарева — этот короткий адрес, даже без указания номера дома и литеры, у нескольких поколений туляков ассоциируется с качественной оперативной стоматологической помощью и отзывчивыми профессиональными стоматологами. С 2012 года ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» является самым крупным стоматологическим учреждением в Тульской области, состоящей из головного учреждения и 11 филиалов — 3 в районах Тулы и 8 в районах Тульской области.

Здание поликлиники и прилегающая территория произвели очень приятное впечатление – всё отремонтировано, как в современном сериале типа «Склифосовский», работают все информационные табло, в том числе для слабовидящих и слабослышащих. На полу – специальные «дорожки» для слабовидящих, лифты-подъемники для людей на колясках, везде – большие кнопки для тех, кому нужна дополнительная помощь в передвижении по поликлинике. Рядом с регистратурой – автоматический аппарат для измерения давления. Делать с ним ничего не надо – только руку засунуть, а умный прибор выдаст талончик с показателями артериального давления и пульса.

Главврач Тульской областной стоматологической поликлиники Алексей Алоисович Эрк оказался очень интересным собеседником и просто фанатом стоматологии.

По его словам, нам всем, всей стране, надо срочно менять отношение к своему здоровью и прежде всего зубам. Конечно, профилактическая работа врачей сыграла свою роль, но все-таки самое главное – чтобы в семье на собственном примере родители учили детей с ранних лет правильно чистить зубы, вести здоровый образ жизни и регулярно посещать врачей в любом возрасте, особенно стоматологов.

– К сожалению, в России рак полости рта в большинстве случаев диагностируется на поздних стадиях, – говорит Алексей Эрк. – Сами люди не обращают внимания на какие-то отклонения на слизистой во рту. А к стоматологу зачастую ходят редко и только тогда, когда зуб болит или надо протез сделать. Есть категория пациентов – обычно это люди старшего возраста, у которых вставные челюсти, и они считают, что к стоматологу им не надо, зубов-то нет.

Стоматологу, по словам главврача, в любом возрасте и при любом количестве зубов во рту надо показываться хотя бы два раза в год – чтобы заметить изменения на слизистых.

Кстати, по статистике, есть две группы риска рака полости рта: высокого – от 40 до 65 лет и очень высокого – старше 65 лет. Ну а вообще, рискуют все, кто курит (72% пациентов с раком полости рта — курильщики, и 50% курили более одной пачки в день), злоупотребляет алкоголем, имеет вирус папилломы человека К16, К18 и вирус герпеса, подвергает себя чрезмерной инсоляции. Впрочем, 25% жертв рака полости рта не имеют никаких факторов риска из выше перечисленных.

– Мы провели анализ заболевших раком полости рта туляков и выяснили, что 55% – это люди старше трудоспособного возраста. А запущенные стадии рака полости рта в основном диагностируют у тех, кто не был у стоматолога три года и более! – говорит Алексей Эрк. – Раньше у стоматологов не было инструментов – ну кроме собственных глаз – чтобы выявить начальную стадию онкологии. В 2012 году специалисты Института общей физики РАН им. Прохорова создали светодиодный аппарат «АФС». Подобные разработки есть за границей, но у нас в стране они не сертифицированы и их не закупают.

Тульская область первой из всех регионов страны в 2015 году начала массовый скрининг полости рта на этих аппаратах. Об этой технологии и применении аппаратов в Тульской области Алексей Эрк докладывал на форуме стоматологов России и на «Неделе здравоохранения России». Тульский опыт теперь перенимают регионы, например Калуга и Москва.

Онкоскрининг с применением метода аутофлуоресцентной стоматоскопии введен в территориальную программу обязательного медицинского страхования населения Тульской области. Его проводят бесплатно по полису ОМС. А в 2016 году тульские стоматологи ввели еще и цитологическое исследование – его делают, если вдруг на скрининге обнаружено что-то подозрительное.

– Онкоскрининг как методика не ставит диагноза онкологии – мы соблюдаем онконастороженность и выявляем очаги аномального свечения, – поясняет суть метода Алексей Эрк. – Эти аномальные очаги могут быть обусловлены разными причинами – травмами, ожогами, воспалениями, предраком и раком. В этих случаях мы делаем цитологическое исследование. При наличии патологических клеток мы направляем пациента к онкологам, потому что только онкологи по результатам биопсии могут поставить диагноз рак. К ним же направляем пациентов, если после 2-недельного лечения очаги затемнения остались.

За 2015-й и 10 месяцев 2016-го по технологии аутофлуоресцентного скрининга было обследовано 68 300 туляков.

– Скажу честно – запуск этого скрининга дался нелегко, – вспоминает Алексей Эрк. – Туляки народ консервативный. Ну посветил врач фонариком во рту – и что? Некоторые пациенты, которым советовали обратиться в онкодиспансер, воспринимали это негативно и отказывались следовать советам врачей. Я благодарен своим сотрудникам за неравнодушие. Многие из них после обследования звонили пациентам, приходили к ним домой, уговаривали провести дальнейшие исследования. И были случаи, когда такая настойчивость спасала жизнь тулякам. Вот недавно позвонил пациент, чтобы сказать спасибо, что живой. У него на ранней стадии выявили рак полости рта, он прошел курс лечения. На нашем сайте жительница Алексина написала благодарность нашему врачу Ирине Самохиной за спасение своей мамы.

На сайте Тульской областной стоматологической поликлиники есть график «дней открытых дверей» – когда врачи проводят профилактические осмотры. Любой человек без предварительной записи может прийти в такие дни в поликлинику и пройти стоматологический осмотр и аутофлуоресцентную стоматоскопию на онкопатологию полости рта. И если будет выявлено какое-либо заболевание, пациента возьмут на диспансерный учет и будут лечить.

Скрининг нам делала Екатерина Прокудина, она работает в областной стоматологической поликлинике с 2016 года. Екатерина проходила интернатуру в московском государственном медико-стоматологическом университете у Тамары Ивановны Поздняковой, которая принимала участие в исследованиях по аутофлуоресцентной стоматоскопии в Институте общей физики РАН им. Прохорова.

Аппараты АФС есть в каждом стоматологическом кабинете поликлиники – чтобы пациенты не ждали очереди на обследование.

Обследование проводится в затемненном помещении. Пациент и доктор надевают специальные очки-светофильтры.

У пациента они защищают зрение, а доктору позволяют увидеть цветовую палитру возникающего свечения.

Лампа, которой светят в рот пациента, чем-то похожа на те, которыми работает стоматолог со световыми пломбами. Принцип ее работы заключается в разнице свечения клеток слизистых в свете с длиной волны 400 нМ.

В свете лампы здоровая слизистая имеет зеленое свечение, патологически измененная – ярко-красное свечение при воспалении. Снижение интенсивности свечения или отсутствие свечения – «эффект темного пятна» – бывает при предраковых изменениях и раке. Чтобы сфотографировать процесс, фотографу Алексею Пирязеву пришлось использовать специальные светофильтры на объективе.

– Здоровый рот должен быть зеленым, – поясняет Алексей Эрк. – Эту фразу я использовал на презентации нашей методики на открытии первого кабинета. И она стала рекламным слоганом Института общей физики РАН им. Прохорова, который производит эти аппараты.

А еще, пока мы проходили скрининг, Алексей Алоисович рассказал много интересного про зубы. Например, знаете ли вы, что…

– сахар действительно «белая смерть», потому что разрушает наши зубы. Когда человечество не знало сладкого, то и кариеса тоже не знало. Пандемия кариеса вспыхнула и никак не погаснет с открытием тростникового сахара. Была даже мода тогда на кариозные зубы как признак достатка и благополучия. Сейчас кариес – второе самое распространенное заболевание после простуды, им страдают 98% людей на планете.

– лучше съесть шоколадную конфету, чем сосать чупа-чупс. Потому что для зубов важно не столько количество сахара, сколько время его «воздействия» на зубы.

– кока-кола не только хорошо очищает от ржавчины всякие металлические агрегаты, но также успешно «съедает» зубную эмаль, даже если ее пить чуть-чуть и через соломинку.

– чистить зубы надо утром и вечером, а еще лучше – после каждого приема пищи. По пять «выметающих», то есть вертикальных, движений на каждый зуб снаружи и изнутри. И язык тоже надо чистить. А еще это будет способствовать не только сохранению зубов, но и сохранению вашей фигуры – кто чистит зубы три раза в день, тот меньше ест.

– зубную щетку надо менять раз в два-три месяца.

– если нет возможности почистить зубы после еды, сгодится жевательная резинка на ксилите и зубной ополаскиватель

– советская система стоматологической помощи, особенно в части школьных стоматологических кабинетов, признана в мире одной лучших. И сейчас, например, в Америке обсуждается возможность создания подобной сети школьных стоматологических кабинетов. А в России школьных стоматологических кабинетов нет в 28 регионах России. Зато в Тульской области в 2016 году открылся еще один новый отлично отремонтированный и оснащенный по последнему слову техники школьный стоматологический кабинет. И таких кабинетов по всему региону уже 52. Но это уже совсем другая история…

P. S. К счастью, все «слобожане»-добровольцы прошли скрининг – у всех рты светились зеленым светом. Кто-то получил рекомендации по уходу за зубами, кому-то посоветовали попить витамины, чтобы не было закусов в уголках губ. Кто-то снял свою тревогу по поводу не очень хорошей наследственности в части онкологии. А вообще все мы были приятно удивлены уровнем оснащенности поликлиники, доброжелательностью и квалификацией врачей.