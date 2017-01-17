новости
новости
Регистрация
Статистика: от чего умирают туляки?

Статистика: от чего умирают туляки?

7 тысяч туляков умирают ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы. Это самая частая причина смерти наших земляков.

17 января в правительстве прошла пресс-конференция министра здравоохранения Тульской области Ольги Аванесян.

Ольга Аванесян

Мы выявляем на диспансеризации проблемы со здоровьем, но если туляки не следуют рекомендациям врачей, ни о каком качестве жизни говорить не приходится.

 

А факторы риска болезней сердечно-сосудистой системы известны всем:

  • высокое артериальное давление (33% всех рисков), 
  • курение,
  • гиподинамия,
  • неправильное (высокохолестериновое) питание.

Для улучшения диагностики, а значит, снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний скорую помощь оснастили комплексами теле-ЭКГ.

Когда к пациенту с подозрением на инфаркт вызывают скорую, врачи у постели больного снимают кардиограмму, по телекоммуникационным каналам ее передают специалистам в сосудистый центр. И если инфаркт подтверждается, пациенту делают тромболитическую терапию. И тромб, вызвавший инфаркт, растворяется, пока больного транспортируют в медучреждение.

Вторая по значимости причина смерти туляков – онкозаболевания, в том числе полости рта и глотки. Тульская область первой из всех субъектов РФ внедрила для ранней диагностики рака комплексы АФСД.

Это не инвазивная процедура – с помощью люминесцентного свечения врач осматривает слизистые полости рта. Здоровые участки светятся зеленым светом, а больные, в том числе и онкологические, – красным.  Это исследование – скрининг, то есть не окончательный диагноз. Для постановки окончательного диагноза, конечно же, делаем анализы и полное обследование. С помощью этих комплексов уже обследовано 68 тысяч человек, выявлены несколько случаев раннего рака полости рта.

Минздрав Тульской области закупил также дерматоскопы – для неинвазивного сканирования кожи на наличие раковых клеток. На этих комплексах можно оценить состояние родинок на коже.

Вообще за пять лет закуплено более 15 тыс единиц медоборудования, из них 293 – это сложнейшие аппараты. В основном, закупали диагностическое оборудование: ангиографы, КТ, МРТ, аппараты УЗИ экспертного класса и эндоскопическое оборудование.

В Новомосковской клинической больнице установлен и работает агниограф – для проведения коронарографии. Закуплено современнейшее оборудование для брахитерапии – это новая методика лечения рака предстательной железы.

Что касается высокотехнологичной медпомощи, то в 2016 году ее получили 5500 пациентов по 18 направлениям в 14 медучреждениях.

Для сравнения: в 2011 году такую помощь получили всего 282 пациента по одному профилю в одном медучреждении.

Сюжет: Здравоохранение в Тульской области
Как в Тульской области обеспечивают доступность медпомощи?
Жизнь Тулы и области
Как в Тульской области обеспечивают доступность медпомощи?
сегодня, в 13:15, 12 323 1
На ремонт тульских больниц нужен миллиард рублей
Жизнь Тулы и области
На ремонт тульских больниц нужен миллиард рублей
сегодня, в 11:04, 30 1070 1
Ольга Аванесян о деньгах: «Зарплату тульских и московских врачей сравнивать нельзя»
Жизнь Тулы и области
Ольга Аванесян о деньгах: «Зарплату тульских и московских врачей сравнивать нельзя»
сегодня, в 10:45, 33 1337 -1
Министр здравоохранения Тульской области: «Если скорая не может проехать, врачи должны идти пешком!»
Жизнь Тулы и области
Министр здравоохранения Тульской области: «Если скорая не может проехать, врачи должны идти пешком!»
сегодня, в 10:35, 49 1219 -4
Все новости сюжета
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 13:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
пресс-конференция
Люди
Ольга Аванесян
Место
Тульская область
Прочее
сердечно-сосудистые заболеванияпричина смерти

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Народный фронт в Тульской области запустил акцию «Суррогату нет»
Народный фронт в Тульской области запустил акцию «Суррогату нет»
Как в Тульской области обеспечивают доступность медпомощи?
Как в Тульской области обеспечивают доступность медпомощи?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика