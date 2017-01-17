Статистика: от чего умирают туляки?
7 тысяч туляков умирают ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы. Это самая частая причина смерти наших земляков.
17 января в правительстве прошла пресс-конференция министра здравоохранения Тульской области Ольги Аванесян.
Ольга Аванесян
Мы выявляем на диспансеризации проблемы со здоровьем, но если туляки не следуют рекомендациям врачей, ни о каком качестве жизни говорить не приходится.
А факторы риска болезней сердечно-сосудистой системы известны всем:
- высокое артериальное давление (33% всех рисков),
- курение,
- гиподинамия,
- неправильное (высокохолестериновое) питание.
Для улучшения диагностики, а значит, снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний скорую помощь оснастили комплексами теле-ЭКГ.
Когда к пациенту с подозрением на инфаркт вызывают скорую, врачи у постели больного снимают кардиограмму, по телекоммуникационным каналам ее передают специалистам в сосудистый центр. И если инфаркт подтверждается, пациенту делают тромболитическую терапию. И тромб, вызвавший инфаркт, растворяется, пока больного транспортируют в медучреждение.
Вторая по значимости причина смерти туляков – онкозаболевания, в том числе полости рта и глотки. Тульская область первой из всех субъектов РФ внедрила для ранней диагностики рака комплексы АФСД.
Это не инвазивная процедура – с помощью люминесцентного свечения врач осматривает слизистые полости рта. Здоровые участки светятся зеленым светом, а больные, в том числе и онкологические, – красным. Это исследование – скрининг, то есть не окончательный диагноз. Для постановки окончательного диагноза, конечно же, делаем анализы и полное обследование. С помощью этих комплексов уже обследовано 68 тысяч человек, выявлены несколько случаев раннего рака полости рта.
Минздрав Тульской области закупил также дерматоскопы – для неинвазивного сканирования кожи на наличие раковых клеток. На этих комплексах можно оценить состояние родинок на коже.
Вообще за пять лет закуплено более 15 тыс единиц медоборудования, из них 293 – это сложнейшие аппараты. В основном, закупали диагностическое оборудование: ангиографы, КТ, МРТ, аппараты УЗИ экспертного класса и эндоскопическое оборудование.
В Новомосковской клинической больнице установлен и работает агниограф – для проведения коронарографии. Закуплено современнейшее оборудование для брахитерапии – это новая методика лечения рака предстательной железы.
Что касается высокотехнологичной медпомощи, то в 2016 году ее получили 5500 пациентов по 18 направлениям в 14 медучреждениях.
Для сравнения: в 2011 году такую помощь получили всего 282 пациента по одному профилю в одном медучреждении.