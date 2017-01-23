Коммерческие перевозчики Тулы могут лишиться лицензии за несоблюдение расписания движения

Было отмечено, что на сегодняшний день только один коммерческий перевозчик подключил 286 единиц транспорта к ЦДС, это ООО «Транссервис». Остальные восемь проигнорировали требование о подключении к единому навигационном центру. В связи с этим на разворотных кольцах с начала января проводятся регулярные проверки соблюдения маршрутками утвержденного расписания.

Основное нарушение – снижение транспортного объема после 21.00.

Евгений Авилов поручил собрать перевозчиков и еще раз напомнить им о необходимости соблюдения расписания. При выявлении трех и более нарушений перевозчиками администрация города вправе обратиться в суд с требованием лишить лицензии на перевозку пассажиров.

«Наша основная задача наладить работу общественного транспорта. При этом муниципальный транспорт должен стать образцом по соблюдению расписания для коммерческого», – подчеркнул он.