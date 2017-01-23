Коммерческие перевозчики Тулы могут лишиться лицензии за несоблюдение расписания движения
Вопрос соблюдения коммерческими перевозчиками графика движения сегодня обсуждался на оперативном совещании администрации Тулы.
Было отмечено, что на сегодняшний день только один коммерческий перевозчик подключил 286 единиц транспорта к ЦДС, это ООО «Транссервис». Остальные восемь проигнорировали требование о подключении к единому навигационном центру. В связи с этим на разворотных кольцах с начала января проводятся регулярные проверки соблюдения маршрутками утвержденного расписания.
Основное нарушение – снижение транспортного объема после 21.00.
Евгений Авилов поручил собрать перевозчиков и еще раз напомнить им о необходимости соблюдения расписания. При выявлении трех и более нарушений перевозчиками администрация города вправе обратиться в суд с требованием лишить лицензии на перевозку пассажиров.
«Наша основная задача наладить работу общественного транспорта. При этом муниципальный транспорт должен стать образцом по соблюдению расписания для коммерческого», – подчеркнул он.